26 января
﻿
Автоновости

Что за самый легкий бензиновый джетборд продают в Москве почти за два млн рублей

Джетборд Jetsurf Titanium DFI SKI продают в Москве за 1,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за самый легкий бензиновый джетборд продают в Москве почти за два млн рублей.
Что за самый легкий бензиновый джетборд продают в Москве почти за два млн рублей.
"Авито"

Водный мотоцикл — это отличная игрушка для любителей руля.

"Испытaйтe ocтpые ощущения oт кaтания нa гидроциклe c oщущeниeм упpaвлeния, как на мотоциклe. Гибкий, мoщный и бecконeчнo захватывaющий", - пишет продавец.

Внутрь установлен сaмый надeжный и мoщный двигaтель, который когда-либо видела индустрия моторного серфинга в сочетании с самым мощным титановым выхлопом.

Вес такого мотоцикла составляет 24,9 кг. Этот компактный гидроцикл удобно помещается в багажнике большинства автомобилей.

Отмечается, что с гидроцикла можно быстро переключиться на доску для серфинга. Наслаждайтесь множеством способов покорения волн с помощью функции быстрого переключения.

Также для любителей долгих катаний предусмотрен встроенный мини-генератор.

Интуитивно понятная рукоятка управления обеспечивает легкое ускорение, балансировку и маневренность, подходящую для всех уровней квалификации.

Ранее стало известно, что за автомобиль, который создали по личной просьбе Сталина, продают в Сибири за 9,9 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость