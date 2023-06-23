Что за самый дорогой Chevrolet последнего выпуска продают за 8,7 млн рублей в Барнауле

Chevrolet Tahoe 2022 года выпуска продают за 8,7 млн рублей в Барнауле.

Chevrolet Tahoe отличается большими размерами и резкими, "рублеными" формами. Его габариты - 5351 - 2058 - 1924. Автомобиль может похвастаться лучшим в своем классе грузовым пространством.

Эксперты Drom.ru заявляют, что машина построена на созданной с нуля рамной платформе, в которой впервые для модели применена независимая задняя подвеска. Благодаря ей, авто более плавно едет по дороге и легче поддается управлению.

Автомобилисты отмечают просторный удобный салон с кожаной обивкой. На приборной панели установлен цветной многофункциональный дисплей. Также два телевизора прикреплены к подголовникам передних сидений для удобства пассажиров на заднем ряду.

В управление автомобилем включены системы распределения тормозного усилия, торможения, электронного контроля устойчивости, предотвращения выезда из полосы движения и другие.

У Chevrolet Tahoe бензиновый двигатель на 5,3 л, автоматическая коробка передач и 343 лошадиных сил.