Что за самый быстрый и комфортный пикап в мире продают в Барнауле за 9,3 млн рублей

RAM 2022 года выпуска продают в Барнауле за 9,3 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Владелец называет свой автомобиль самым быстрым и комфортным пикапом в мире. И на самом деле так и есть.

Те, кто уют в автомобиле могут полагаться на данную модель. И по городу и по лужам с грязью и в дальние путешествия - RAM 1500 будет служить вам верой и правдой.

Масса автомобиля с разными силовыми агрегатами — от 2077 до 2880 кг.

Двигатель

RAM ставит на «традиционные ценности» – мощные двигатели, огромные размеры, удобство и практичность. RAM 1500 2022 года невероятно «крутой», выносливый, массивный, а все потому, что настоящие ценители американских пикапов верны себе и своим принципам.

В RAM не стали мелочиться и установили на свой пикап 395-сильный бензиновый ДВС. Непередаваемый «рык» мотора и ощущение всепоглощающей мощи – пожалуй, лучшие слова, способные описать «дыхание» этого «монстра». Инженеры компании доработали «движок» до состояния, при котором RAM 1500 может набирать скорость до 100 км/ч за считанные секунды

RAM 1500. drom.ru

Трансмиссия

Отмечается, что RAM 1500 получил классическую 8-ми ступенчатую АКПП, готовую справиться с любой манерой вождения. Спокойная и размеренная езда в городской черте, «шашки» на трассе или «веселые старты» на бездорожье – «коробка» RAM 1500 обеспечит равномерное и слаженное переключение передач без толчков и рывков, что сделает любую дорогу максимально увлекательной, насколько это только возможно. В компании позаботились и о ресурсе АКПП – при своевременном техническом обслуживании она может прослужить в течение всего «жизненного цикла» пикапа.

Интерьер и экстерьер

Внутреннее оформление пикапа представлено в темно-серых тонах, способных настроить водителя на «деловой» лад. Органы управления расположены максимально удобно и продуманно, что позволяет не только беспрепятственно следить за дорогой, но и за пассажирами в салоне. Любителям «создать атмосферу» придется по вкусу аудио система Harman/Kardon. Для безопасной перевозки грузов пикап оснащен крюками с регулировкой для надежного крепления, в то время как сам кузов имеет специальное защитное покрытие от царапин и сколов.

RAM 1500. drom.ru

Подвеска

Мощная, крутая, производительная. «Гасит» практически любые ухабы и неровности дорожного полотна. Благодаря невероятно большому клиренсу (300 мм) и амортизационной системе от BILSTEIN BLACK HAWK водитель и пассажиры ощущают себя комфортно. Скажем больше: электронная система настройки работы двигателя и трансмиссии позволяет оптимизировать проходимость RAM 1500 для езды по песку, в спортивном режиме, по каменистой местности, на заснеженной трассе, при буксировке, а также настроить индивидуальный режим движения.

Ранее новенькую навороченную Changan продают в Барнауле прямо с салона за 3,7 млн рублей.