Что за мощный кроссовер на батарейках продают за 6,7 млн рублей в Барнауле

Электромобиль NIO ES7 2023 года выпуска продают за 6,7 млн рублей в Барнауле. Он считается одним из мощных кроссовер своей марки.

NIO ES7 - китайский электромобиль, впервые построенный на платформе Nio NT 2.0. Он был запущен в производство в 2022 году для китайского и европейского рынков.

Кузов сделан из высокопрочных сталей и алюминия. Перед украшают узкие фары, которые почти сливаются с черным бампером, и элегантная решетка радиатора.

Салон отделан кожей и украшен вставками из дерева. В автомобиле есть панорамная крыша, в оснащение включены подогрев и вентиляция передних сидений.

Управление автомобилем осуществляется через компьютер Adam, который имеет четыре процессора Nvidia Orin X. Дополнительно перед водителем установлен приборный дисплей на 10,2 дюйма и AMOLED-экран медиасистемы диагональю 12,8 дюйма.

У NIO ES7 автоматическая коробка передач, электродвигатель и 653 лошадиных сил.