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Автоновости

Что за модный электроседан продают в Барнауле за 5,6 млн рублей

Электроседан Voyah Passion 2023 года продают в Барнауле за 5,6 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за модный электроседан продают в Барнауле за 5,6 млн рублей.
Что за модный электроседан продают в Барнауле за 5,6 млн рублей.
«Авито»

Новая модель стала третьей по счету в линейке бренда, дебютировав у себя на родине в конце 2022-го под названием Zhuiguang.

Экспортный же вариант был представлен на автосалоне в Шанхае в апреле 2023-го года, а уже через месяц состоялся старт продаж в России.

Электроседан построен на модульной платформе Electric Smart Secure Architecture, которая разработана материнской компанией Dongfeng. Компоновка ESSA в контексте Passion подразумевает наличие двух электромоторов (по одному на каждой оси) и тяговую батарею, установленную под полом салона.

Сев за руль становится очевидно, что это высокотехнологичный электромобиль. На это прозрачно намекают 1,4-метровый дисплей, состоящий из трех панелей, приборная панель с функцией проекции на лобовое стекло, полный набор интеллектуальных ассистентов водителя, камеры кругового обзора и многое другое.

Эргономика электрокара продумана до мелочей, а управление интуитивно понятно. Например, за выбор направления движения отвечает поворотная шайба, расположенная на тоннеле пола — прямо под рукой у водителя. Чтобы перевести Passion в этот режим достаточно просто нажать на шайбу.

К слову, езда в солнечную погоду не будет доставлять неудобств — в машине установлены полупрозрачные солнцезащитные козырьки, которые являются достойной и даже рациональной заменой затемнённых очков.

Разумеется, производитель позаботился о повышенном комфорте пассажиров заднего ряда. Кресла анатомически правильной формы с массажем, вентиляцией и подогревом, подставки для ног с электроприводом регулировки, широкие и удобные подлокотники, собственный 7-дюймовый дисплей мультимедиасистемы — благодаря всему этому пассажирам будет комфортно даже в самых длительных поездках.

У Voyah автоматическая коробка передач, электрический двигатель и 510 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что голубенький "гелик" продают в Сибири за 22 млн рублей.

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