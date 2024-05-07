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Автоновости

Что за мини кабриолет в шикарном цвете продают за 2,4 млн рублей

Smart ForTwo 2019 года выпуска продают в Московской области за 2,4 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за мини кабриолет в шикарном цвете продают за 2,4 млн рублей.
Что за мини кабриолет в шикарном цвете продают за 2,4 млн рублей.
«Авито»

Smart ForTwo 2019 – автомобиль, который стал одним из самых динамичных, удобных и компактных вариантов среднего класса. Несмотря на невысокую стоимость, здесь есть все самое необходимое для комфортной езды.

Благодаря своему экономичному двигателю и небольшим габаритам, обновленную модель можно назвать одной из лучших для городских условий.

Тканевая обивка сидений выглядит достаточно стильно и качественно. Благодаря возможности изменения положения сидений, можно подобрать удобное положение для людей любого роста.

Многие отмечают, что сидеть в автомобиле достаточно удобно, колени не упираются в приборную панель, поскольку каждый элемент расположен правильно. Ручник обтянут искусственным материалом и выглядит в том же стиле, что и другие составляющие интерьера автомобиля.

У автомобиля бензиновый двигатель, робитизированая коробка передач и 90 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что большой кроссовер для всей семьи продают в Сибири за 31,9 млн рублей.

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