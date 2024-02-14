Бронированный Mercedes-Benz V-класс продают в Новосибирске за 130,5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за Mercedes-Benz продают в Сибири за 130,5 млн рублей.

Внешне Mercedes-Benz V-класса получил несколько изменений, включая новую решетку радиатора и обновленные фары. V-Класс оснащен двумя раздвижными дверями. Задний бампер и задние фонари также были обновлены.

В салоне Mercedes-Benz V-класса есть 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и информационно-развлекательная система MBUX с сенсорным экраном. Система MBUX предоставляет доступ к различным функциям, таким как потоковая передача музыки, навигация с дополненной реальностью и голосовой помощник, который отзывается на команду «Привет, Мерседес».

﻿Минивэн также обеспечивает высокий уровень безопасности с помощью 11 подушек безопасности, автономного экстренного торможения, мониторинга слепых зон, предупреждения о перекрестном движении сзади и других передовых систем помощи водителю.

Внешне Mercedes-Benz V и EQV получили новые радиаторные решетки, бамперы иной формы и оптику по кругу. Внутри более современная цифровая приборная панель. Систему мультимедиа тоже доработали.

У Mercedes дизельный двигатель на два литра, автоматическая коробка передач и 237 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за турбированную пиранью продают в Сибири за 2,8 млн рублей.

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