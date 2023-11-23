Что за машина о которой мечтает каждый семьянин продается в Барнауле за 4,5 млн рублей.

Владельцы отмечают, что Audi A7 вполне способен составить конкуренцию BMW 5 Series GT.
Передняя часть автомобиля наделена характерными для современных моделей Audi чертами.
Немцы установили новую решетку радиатора, сделали нос новинки более низким, сузили переднюю оптику, а по бокам провели линию, которая резко возрастает от носа до хвоста.
Задняя и хвостовая часть могут похвастаться широкими профилями, крупными габаритными огнями и отлично встроенной двойной выхлопной трубой.
В целях снижения веса специалисты Audi уделили большое внимание использованию алюминия в конструкции автомобиля. Широкое использование алюминия в конструкции автомобиля помогло снизить вес дверей, капота, передней перегородки и траверсы в багажнике.
Надо сказать, что уменьшение веса дает ощутимый прирост не только в динамических характеристиках, но не менее серьезно отражается и на управляемости автомобиля.
Уровень отделки интерьера ничем не уступает моделям представительского класса. В салоне преобладают легкие формы, а отличительной особенностью является асимметричность, которая присутствуют даже в дизайне центральных воздуховодов.
Интерьер A7 с его изысканной и роскошной отделкой, практически лишен пластика, в основном в отделке используются кожа, дерево и металл.
У автомобиля бензиновый двигатель на три литра, роботизированная коробка передач и 340 лошадиных сил.
Ранее стало известно, что за «танк» продают в Барнауле за 7 млн рублей.