Что за малышку продают в Сибири за 400 тыс. рублей. Речь о машине

Такая малышка — детище Mercedes и швейцарских часов Swatch.
При этом у автомобиля панорамная крыша, а салон не протертый в достойном состоянии.
«Не смотря на малый размер, места внутри предостаточно», — отметил продавец.
Несмотря на свой возраст, Smart Fortwo не выдает технических ошибок.
Также в машине заменены свечи, фильтры и масла.
У машины роботизированая коробка передач, бензиновый двигатель на 0,6 л и 55 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что самый быстрозаряжающийся электромобиль класса люкс продают в Сибири за 26 млн рублей.
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