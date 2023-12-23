Что за летний автомобиль продают в Барнауле за 1,9 млн рублей.

Lexus SC — японский спортивный автомобиль класса люкс, выпускавшийся подразделением Lexus компании Toyota с 1991 по 2010 годы.
Четырехместный автомобиль имеет переднее расположение двигателя и привод на задние колеса.
Первое поколение SC дебютировало с двигателем V8 в 1991 году (SC 400), и с рядным шестицилиндровым двигателем в 1992 году (SC 300). Обе модели первого поколения выпускались до 2000 года, когда появилась модель второго поколения.
Выпуск второго поколения начался в 2001 году (SC 430) в кузове кабриолета с двигателем V8.
Для своих не молодых лет автомобиль в превосходном состоянии.
Фишки автомобиля
- Технически все в идеальном состоянии, своевременное обслуживание;
- Новая резина
- Доработан выхлоп
- Из последнего ТО , комплект ГРМ, масло АКПП с фильтром, масло редуктора.
Владелец отмечает, что во время дождя крышу можно закрыть. Однако автомобиль можно использовать только летом. Зимой Lexus должен хранится в тепле.
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