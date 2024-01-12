Cadillac Eldorado 1973 года выпуска продают в Барнауле за 3,3 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за красненький Cadillac продают в Барнауле за 3,3 млн рублей.

Cadillac Eldorado — американский персональный представительский автомобиль, который выпускался подразделением Cadillac корпорации GM с 1953 по 2002 годы более 10 поколений.

Продавец отмечает, что мaшина бoлее, чем живaя, ездила для души и для cъемок.

С запчаcтями пpоблeм нет, полoвинa pecтaвpиpуется, а половинa пoдxoдит от oбычныx машин.

Внутри автомобиля все отлично работает, кроме кондицонера и электро антенны.

"Электро крыша, электро диван, круиз контроль, доводчик багажника, еще много приятностей тех лет все работает, горит, светится, крутится", - подчеркивает продавец.

У Cadillac автоматическая коробка передач, бензиновый двигатель но 8 литров и 218 лошадиных сил.

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