Hongqi E-HS9 2023 года выпуска продают в Красноярске за 7,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за электрический кроссовер продают в Сибири 7,8 млн рублей.

Hongqi E-HS9 — это новый электрический кроссовер от китайского бренда, который поступил в продажу на российском рынке в июне 2023 года.

E-HS9 обладает современным дизайном, просторным салоном, мощными электромоторами и большим запасом хода. Основными конкурентами этой модели являются BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Tesla Model X.

Hongqi E-HS9 — это кроссовер, который привлекает внимание своим необычным и роскошным обликом.

Новый кузов, фото, комплектации и цены, а также технические характеристики Хончи E-HS9 2023 можно найти в этом обзоре. Кроме того, здесь предложена другая интересная информация о модели, такая как расходы на обслуживание, уровень его безопасности, а также ездовые и другие характеристики.

Hongqi E-HS9 имеет впечатляющий дизайн, который сочетает в себе традиции китайского бренда и современные тенденции. Кузов автомобиля выполнен в оригинальном стиле, с плавными линиями и мускулистыми колесными арками. Передняя часть кроссовера украшена массивной решеткой радиатора с красным гребешком — символом Hongqi.

Что за электрический кроссовер продают в Сибири 7,8 млн рублей. "Авито"

Фары имеют двухуровневую структуру и оснащены светодиодной подсветкой. Задняя часть автомобиля также выглядит мощно и элегантно, с широким бампером, светодиодными фонарями и двойными выхлопными патрубками. Кроссовер доступен в нескольких цветах кузова и с двухцветной окраской.

Салон кроссовера притягивает внимание своей роскошью и технологичностью, а также простором. В зависимости от комплектации, автомобиль может вмещать от четырех до семи пассажиров. Сиденья выполнены из высококачественной кожи наппа и имеют электрорегулировки, подогрев, вентиляцию и массаж. Передние сиденья также имеют функцию памяти положения.

Второй ряд может быть оборудован раздельными креслами с выдвижными подставками для ног или трехместным диваном. Третий ряд складывается электрически и увеличивает объем багажника до 1 500 литров. Панель приборов состоит из трех дисплеев.

Ранее стало известно, что за редкий автомобиль продают в Сибири за 10 млн рублей.

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