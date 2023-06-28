Что за элегантный джип продают за 15,8 млн рублей в Барнауле

Cadillac Escalade 2022 года выпуска продают за 15,8 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что автомобиль в самой топовой комплектации.

Cadillac Escalade - это полноразмерный внедорожник пятого поколения. Он построен на базе Chevrolet Tahoe, но при этом имеет измененный внешний вид. У него оригинальное оформление передка и задка, которые отличаются массивностью и угловатостью.

Салон автомобиля отделан черной кожей. Автолюбители отмечают проработанную деталировку интерьера.

Главное преимущество Cadillac Escalade - целых три цифровых дисплея. Первый — приборная доска (14,2 дюйма), второй — небольшая информационная панель слева от него (7,2 дюйма) и третий — огромный экран медиасистемы (16,9 дюйма).

Нынешний владелец затянул автомобиль в бронепленку. Также защитил пороги и другие уязвимые места. Дополнительно кузов покрыт Ceramic pro в три слоя.

У Cadillac Escalade бензиновый двигатель на 6,2 л, автоматическая коробка передач и 420 лошадиных сил.