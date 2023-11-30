Toyota Corolla 1987 года продают в Славгороде за 250 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за автомобиль в единственном экземпляре продают в Алтайском крае за 250 тыс. рублей.

В шестом поколении, представленном в мае 1987 года, Corolla E90 отошла от привычных угловатых черт, присущих предыдущим прошлым поколениям Corolla и другим японским субкомпактам, став более элегантной.

Большинство автомобилей этого поколения было выпущено с передним приводом, также выпускались модели с полным приводом 4WD All-Trac.

Владельцы отмечают следующие достоинства:

Комфорт

Плавный ход

Динамичный для ее массы двигатель

Низкий расход топлива

Просторный для размеров авто салон

Продавец подчеркивает, что автомобиль продается в единственном экземпляре.

"Салон для ее размеров большой, напоминает "волговский". В общем, неплохая машинка, хотя годы берут свое", говорит автолюбитель.

У Toyota есть одна фишка — открывающиеся фары.

В автомобиле установлен бензиновый двигатель на полтора литра, 150 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.

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