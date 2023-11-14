AITO M5 от популярного производителя смартфонов и гаджетов Huawei продают в Барнауле за 6,1 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за автомобиль от популярного производителя смартфонов продают в Барнауле за 6,1 млн рублей.

Huawei — одна из крупнейших технологических компаний Китая, наиболее известная своими мобильными телефонами и сетями 5G, создала автомобиль.

Электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV), AITO M5 обладает всем потенциалом.

EREV сочетают в себе двигатель внутреннего сгорания с аккумулятором и двигателями, причем двигатель предназначен только для зарядки аккумулятора и выработки электроэнергии.

Это означает, что вы получаете почти бесшумный опыт вождения электромобиля с линейной подачей мощности и мгновенным крутящим моментом, но с комфортом, зная, что заправочные или электрические станции могут доставить вас домой.

Уникальность его заключается в том, что это последовательный гибрид с низким расходом топлива, а также он абсолютно экологически чист.

Передняя независимая подвеска на двойных поперечных рычагах.

Глядя на M5 снаружи, вам будет трудно предугадать его характеристики. В целом округлая форма и простой стиль, особенно в боковых и задних профилях, создают ощущение желеобразной формы, а острые детали сведены к минимуму.

Возможно, самое большое предположение о скрытой силе M5 исходит от гигантской передней решетки, которая доминирует над лицом, особенность, которая, вероятно, станет семейным видом.

В боковом профиле сходство с Porsche Macan несомненно, но других деталей мало. Аэродинамические убирающиеся ручки и большие сплавы «Aero» — единственные реальные особенности.

В задней части все становится немного интереснее, где светодиодная полоса во всю ширину скручивается под себя на стеклянной черной пластиковой панели, но большая пластиковая панель «рассеивателя» внизу кажется запоздалой.

Внутри автомобиля светлый салон, который отлично сочетается с внешней оболочкой. Выглядит действительно дорого.

У AITO M5 автоматическая коробка передач и 125 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что за дизельного быка продают в Алтайском крае за 4,5 млн рублей.