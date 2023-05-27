Что за автомобиль для сильной личности продают за 9,8 млн рублей в Барнауле

Porsche Cayenne 2019 года выпуска продают за 9,8 млн рублей в Барнауле. Владелец утверждает, что на нем может ездить только сильная личность.

"Если ты устал от скучной и однообразной жизни, то тебе срочно нужно подарить себе эмоции на каждый день", - утверждает продавец.

Владелец покупал Porsche Cayenne для себя на аукционе. С тех пор он хранит ее, как собственное сокровище. Машине не бита и не крашена.

Автомобиль покрыт двумя слоями керамики и выкрашен в серый глянцевый цвет. Кузов отличается стремительным силуэтом и широкой решеткой радиатора.

Внутри Porsche Cayenne отделан черной кожей. Приборную панель украшает дисплей мультимедийной системы в 12,3 дюйма. Рядом установлена стильная и функциональная консоль.

По словам продавца, автомобиль способен превратить даже самого скромного ездока в пилота Formula 1. Им способна управлять только сильная личность.

"Чего стоит этот звук выхлопа - будто сейчас из него вырвется нечто! Поехать боком по сухому асфальту - не проблема! Разогнаться со светофора до 100 за 3,9 сек - пожалуйста! " - утверждает владелец.

У Porsche Cayenne бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 550 лошадиных сил.