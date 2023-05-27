27 мая
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Автоновости

Что за автомобиль для сильной личности продают за 9,8 млн рублей в Барнауле

Porsche Cayenne 2019 года выпуска продают за 9,8 млн рублей в Барнауле. Владелец утверждает, что на нем может ездить только сильная личность.

Porsche Cayenne 2019 года выпуска за 9,8 млн рублей
Porsche Cayenne 2019 года выпуска за 9,8 млн рублей
Drom.ru

"Если ты устал от скучной и однообразной жизни, то тебе срочно нужно подарить себе эмоции на каждый день", - утверждает продавец.

Владелец покупал Porsche Cayenne для себя на аукционе. С тех пор он хранит ее, как собственное сокровище. Машине не бита и не крашена.

Автомобиль покрыт двумя слоями керамики и выкрашен в серый глянцевый цвет. Кузов отличается стремительным силуэтом и широкой решеткой радиатора.

Внутри Porsche Cayenne отделан черной кожей. Приборную панель украшает дисплей мультимедийной системы в 12,3 дюйма. Рядом установлена стильная и функциональная консоль.

По словам продавца, автомобиль способен превратить даже самого скромного ездока в пилота Formula 1. Им способна управлять только сильная личность.

"Чего стоит этот звук выхлопа - будто сейчас из него вырвется нечто! Поехать боком по сухому асфальту - не проблема! Разогнаться со светофора до 100 за 3,9 сек - пожалуйста! " - утверждает владелец.

У Porsche Cayenne бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 550 лошадиных сил.

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