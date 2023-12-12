Chery Tiggo 7 Pro Max — один из самых продаваемых в России кроссоверов по итогам 2023 года

Подводить окончательные итоги года для автомобильного рынка пока рано, но уже сегодня можно сказать, что кроссовер Chery Tiggo 7 Pro и его дополненная «Max» версия станут одними из лидеров ТОПа по объему продаж в России. Если вы выбираете подходящую модель Chery в Санкт-Петербурге , рекомендуем обратить внимание на Chery Tiggo 7 Pro Max, об основных преимуществах которого мы расскажем ниже.

Расширенный функционал

В первую очередь речь идет об усовершенствованной оптике. В серии Pro Max предусмотрены новые блоки дневных ходовых огней, более крупный стоп-сигнал на спойлере, электронное переключение с ближнего света на дальний и некоторые другие усовершенствования.

Сенсорное управление стало еще более простым, а возможности мультимедиа расширились. Вместительный багажник, панорамная крыша, качественная отделка салона, множество электронных регулировок и память настроек делают эксплуатацию максимально комфортной.

Электронные помощники

Автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max оснащен системами предотвращения фронтального, перекрестного и заднего столкновений. Электроника предупреждает о приближении машин, мотоциклов и велосипедистов. Также система помощи помогает держать дистанцию, реагирует на разметку, помехи, находящиеся в «мертвой» зоне, и многие другие факторы, повышающие риски чрезвычайных ситуаций на дороге.

Хорошее оснащение сразу в трех комплектациях

Производитель, действительно, не стал экономить на оснащении авто. Модель предусматривает наличие следующих опций: датчики парковки, система кругового обзора, двухзонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, руля, зеркал и всех сидений, бесключевой доступ к запуску двигателя, шесть динамиков аудиосистемы, встроенная оффлайн навигация, панорамная крыша или люк с электроприводом, а также некоторые другие.

Более яркий дизайн

На то, что перед вами находится обновленная версия, укажет сразу несколько признаков: сетчатая решетка радиатора, оригинальные фонари, соединенные светящейся планкой, наименование модели на двери багажника, более четкие по фактуре крылья и бамперы, хромированные полосы на дверных ручках.

Комфортная езда

Высокая посадка водителя в сочетании с крупными зеркалами и хорошей площадью остекления дает отличный обзор. Chery Tiggo 7 Pro Max оснащен бензиновым 1,5-литровым турбомотором с отдачей 147 л.с. Автомобиль уверенно держит траекторию, подвеска легко справляется с неровностями дороги, есть система шумоизоляции. Вариаторная трансмиссия позволяет легко держать выбранный темп езды, кроме обычного режима езды предусмотрен спортивный.

Конечно, поклонникам автомобилей Chery мы не рекомендуем ограничиваться подробным изучением одной модели – чтобы сделать максимально правильный выбор, стоит сравнить несколько вариантов (автомобили Tiggo 4 Pro в наличии, как и некоторые другие модели бренда, пользуются огромным спросом со стороны российских покупателей).