12 июня
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Автоновости

Брутальный Jeep Wrangler в шикарном цвете продают за 3,9 млн рублей в Барнауле

Jeep Wrangler 2020 года выпуска в шикарном цвете металлик продают за 3,9 млн рублей.

Jeep Wrangler 2020 года выпуска
Jeep Wrangler 2020 года выпуска
Авито

Jeep Wrangler выглядит довольно мощно. Четкие квадратные формы, ярко выраженный перед с большой решеткой радиатора и сильные колеса - все это придает суровости внешнему виду автомобиля. Но вместе с этим вселяет уверенность в водителя.

Автомобиль выкрашен в красивый темный цвет металлик. В тени внедорожник кажется почти черным.

Салон Jeep Wrangler отделан черной кожей, которую украшают красные нитки швов. На приборной панели установлены бортовой компьютер и полноцветный ЖК-дисплей.

У Jeep Wrangler комплектация Rubicon. В автомобиле стоит бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 272 лошадиных сил.

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