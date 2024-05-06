Большой кроссовер для всей семьи продают в Сибири за 31,9 млн рублей.

BMW XM — это, прежде всего, технологическая витрина, созданная для того, чтобы показать, на что способно подразделение M.
Предполагается, что XM соответствует всем требованиям — от роскоши до технологий и совершенно невероятной производительности и динамики вождения, которыми славится подразделение M.
Внутри автомобили ваши глаза смогут отдохнуть от визуального шума, который создает кузов XM. Вы обнаружите, что новейшая и самая мощная информационно-развлекательная система BMW iDrive 8 состоит из двух экранов, одного для водителя и одного на центральной панели. Сохраняются и некоторые следы «физического контроля».
Регулятор громкости находится рядом с несколькими другими элементами управления мультимедиа, но они сенсорные.
Мощность, конечно, взрывная, поскольку гибридная система хорошо работает в паре с 4,4-литровым V8.
Автомобиль отлично подойдет большим семьям.
Ранее сообщалось, что генератор эмоций и адреналина продают в Сибири за 2 млн рублей.
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