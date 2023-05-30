BMW X7 2022 года выпуска продают за 12,3 млн рублей в Барнауле. На нем почти не ездили.

BMW X7 в лучах закатного солнца продают за 12,3 млн рублей в Барнауле

Владелец рассказывает, что купил автомобиль в Казахстане и привез автовозом в конце декабря 2022 года. По приезде автомобиль сразу заклеили в бронепленку. Его пробег - 3 тыс. км.

У BMW X7 черный глянцевый кузов. Перед украшает круглая решетка радиатора, которую автолюбители называют "ноздрями".

Салон обтянут кожей оранжевого цвета. Крыша - панорамная, в ночное время она светится в темноте.

Для удобства водителя в автомобиле есть доводчики дверей, ассистент вождения, камера кругового обзора, проекция на лобовое стекло и автопарковка.

У BMW X7 бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 340 лошадиных сил. До "сотки" он разгоняется за 6 секунд, его максимальная скорость - 245 км/ч.