7 июня
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Автоновости

Барнаульский сапфир. Один из самых дорогих Audi продают за 11 млн рублей в Барнауле

Audi Q8 2021 года выпуска продают за 11 млн рублей в Барнауле. Это один из самых дорогих авто данной модели в городе.

Audi Q8 2021 года выпуска продают за 11 млн рублей в Барнауле.
Audi Q8 2021 года выпуска продают за 11 млн рублей в Барнауле.
Drom.ru

Кузов Audi Q8 выкрашен в красивый бирюзовый цвет, который переливается на солнце. Некоторые элементы бамперов оформлены в цвете «матовый антрацит».

Автолюбители отмечают во внешнем виде светодиодные фары, 20-дюймовые диски и блестящие молдинги по периметру оконных проемов.

Салон отделан качественной кожей серого цвета. Большая часть функций автомобиля осуществляется с помощью двух дисплеев. Верхний с диагональю 10,1 дюйма отвечает за развлечения и навигатор, нижний 8,1-дюймовый — за климат и вентиляцию.

Дополнительно панель приборов сделали тоже цифровой - с диагональю 12,3 дюйма.

В системе управления Audi включены 4-х зонный климат-контроль, система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения, система удержания автомобиля в полосе, системы навигации и ночного виденья.

У автомобиля дизельный двигатель 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил.

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