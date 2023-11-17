20 ноября
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Автоновости

Барнаульские автомобилисты рассказали о наболевшей теме

Житель Барнаула рассказал о наболевшей теме, связанной с перекрестком на ул. Антона Петрова с ул. Попова, сообщает "ЧБ Барнаул".

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Автомобилистов тревожит поворот налево через рельсы при движении по ул. Антона Петрова от ул. Малахова на ул. Попова в сторону ул. Энтузиастов.

На данном участке отсутствует знак «Направление движения по полосам», следовательно, по ПДД поворот налево осуществляется только с крайней левой полосы.

Однако многие не соблюдают правила и осуществляют поворот налево со средней или даже крайней правой полосы. При этом они не понимают, что с крайней левой полосы не запрещено ехать прямо.

Ранее сообщалось, что масштабное изменение ПДД грядет в России.

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