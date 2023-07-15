17 июля
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Автоновости

Автоочередь на Крымский мост со стороны Крыма превысила пробку из Краснодарского края

Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Крыма выросла на 100 машин.

Крымский мост через Керченский пролив.
Крымский мост через Керченский пролив.
kremlin.ru

И теперь она больше, чем в обратном направлении, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы, указывает "Интерфакс".

Причина

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Причиной образования затора утром называлась пересменка персонала на досмотровых пунктах.

Ранее на Крымском мосту мужчина ударил досмотрщицу крышкой багажника.

Инспектор Таманского порта ехал на работу и поругался с сотрудниками на досмотре перед Крымским мостом.

По их требованию открыл багажник и показал отделение для запасного колеса, а когда закрывал машину, ударил женщину крышкой багажника по голове. Случайно.

Женщина отправилась в травмпункт и ушла на больничный

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