17 января
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Автоновости

Автомобильное диво. Что за гиперкар продают за 1 млрд рублей

Bugatti Divo 2021 года выпуска продают в Сибири за 1,12 млрд рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за гиперкар продают за 1 млрд рублей.
Что за гиперкар продают за 1 млрд рублей.
"Авито"

Bugatti Divo — спортивный автомобиль автопроизводителя Bugatti. Автомобиль назван в честь французского гонщика Альбера Диво, который участвовал в гонках за команду Bugatti в 1920-х годах и выиграл гонку Targa Florio дважды.

Bugatti Divo считается самым дорогим автомобилем в России. Причем машина не новая: автомобиль выпущен в 2021 году и имеет пробег в 600 км.

Внешний вид поражает. Автомобиль сочетает в себе строгость за счет четких линий, но в тоже время внутри выглядит как милый зайчик.

Салон гиперкара в сине-черной расцветке. Это очень хорошо, ведь такие цвета совсем не маркие.

На данный момент автомобиль находится в Монако. Однако продавец может доставить его в любую точку РФ.

Bugatti Divo 8.0 AMT оснащен мотором W16 объемом 8 литров и мощностью 1500 лошадиных сил. Сочетается двигатель с «роботом». Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,4 с. И это не рекорд — китайские суперкары ценой около 100–150 тыс. долларов быстрее.

Ранее сообщалось, что в Сибири продают гибридный внедорожник за 8 млн рублей.

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