27 июня
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Автоновости

Автомобиль из глубин океана продают в Барнауле за 2,6 млн рублей

Автомобиль цвета океана 2018 года выпуска продают за 2,6 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Kia Sportage океанического цвета продают на "Авито" за 2,6 млн рублей.
Kia Sportage океанического цвета продают на "Авито" за 2,6 млн рублей.
"Авито"

В комплекте с машиной идет зимняя резина.

Корпус покрыт жидким стеклом.

Двигатель на бензине. Пробег - 40,5 тыс. км.

Автомобиль находится на гарантии у дилера до конца года.

Владелец допускает небольшой торг при осмотре авто.

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