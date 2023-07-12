13 июля
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Автоновости

Авто-Хатико. Барнаульцы волнуются о ржавой BMW, брошенной на произвол судьбы

Барнаульцы заметили, что уже долгое время на улице стоит черно-красная BMW. Машина медленно, но верно чахнет, то ли в ожидании своего хозяина, то ли брошенная на произвол судьбы.

Бесхозная BMW X5
Бесхозная BMW X5
Altapress.ru

Забытый BMW X5 заметили на улице Короленко, 109. Судя по всему, им давно никто не пользуется - автомобиль стоит на одном и том же месте, как минимум, с марта 2023 года, заявляют очевидцы.

У автомобиля скручены номера. При этом внутри салона можно заметить висящие на зеркале брелки - уже покрывшиеся пылью от времени.

У BMW X5 уже облупилась краска, в некоторых местах появилась ржавчина. Фары потрескались, переднее стекло также пошло трещинами.

Как появился этот автомобиль и где его хозяин - неизвестно.

Ранее в Барнауле выставили на продажу спортивный BMW X6 ярко-красного цвета за 4 млн рублей.

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