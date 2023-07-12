Авто-Хатико. Барнаульцы волнуются о ржавой BMW, брошенной на произвол судьбы

Забытый BMW X5 заметили на улице Короленко, 109. Судя по всему, им давно никто не пользуется - автомобиль стоит на одном и том же месте, как минимум, с марта 2023 года, заявляют очевидцы.
У автомобиля скручены номера. При этом внутри салона можно заметить висящие на зеркале брелки - уже покрывшиеся пылью от времени.
У BMW X5 уже облупилась краска, в некоторых местах появилась ржавчина. Фары потрескались, переднее стекло также пошло трещинами.
Как появился этот автомобиль и где его хозяин - неизвестно.
Ранее в Барнауле выставили на продажу спортивный BMW X6 ярко-красного цвета за 4 млн рублей.