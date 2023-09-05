7 сентября
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Автоновости

Алюминиевую лодку с жестким корпусом продают в Барнауле за 1,2 млн рублей

Лодку с крутым мотором Yamaha продают в Барнауле за 1,2 млн рублей. Объявление выставили на "Авито".

Алюминиевую лодку с жестким корпусом продают в Барнауле за 1,2 млн рублей.
Алюминиевую лодку с жестким корпусом продают в Барнауле за 1,2 млн рублей.
Авито

Владелец очень подробно описывает лодку и некоторые фишки, которые в ней есть. Вот некоторые из них:

  • самооткачивающая помпа SeaFlo;
  • комплект помывочный SeaFlo;
  • два аккумулятора с выключателем массы TMC;
  • отделка кабины "эксклюзив";
  • кресла поворотные, съемные;
  • фирменный ямаховский тахометр;
  • комплект морской акустики PROMARINE;
  • тент для стоянки и транспортировки из ПВХ.

Также в лодке стоит бензиновый мотор Yamaha на 80 л. Мощность такой тактики 80 лошадиных сил.

Владелец уверяет, что стоит новый запасной гребной винт SOLAS.

Такая тактика обязательно приглянется тем, кто любит водные недалекие путешествия.

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