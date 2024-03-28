Алтайские мужчины активнее женщин пользуются каршерингом

Длительность использования приложений российского каршеринга в 2023 году выросла на 43%. Лидирует по этому показателю сервис BelkaCar, продемонстрировавший троекратный рост за год. Наибольший прирост аудитории таких приложений обеспечили пользователи 46+, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В 2023 году россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут*, чем годом ранее. Также более чем на четверть выросла средняя длительность их использования (+28%). Заметнее всего среднее время использования увеличилось у приложений BelkaCar (+350%), «Делимобиль» (+307%), а также «Яндекс Драйва» (+156%).

В то же время аудитория сервисов по аренде автомобилей выросла на 14%. Самый активный рост по числу пользователей в 2023 году продемонстрировал «Яндекс Драйв» — за год его аудитория увеличилась на 56%. Также существенно выросло количество пользователей «РентРайд», работающего по модели peer-to-peer (+47%), и BelkaCar (+40%).

Около половины пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет (48%). Однако в 2023 году существенный рост показала взрослая аудитория — пользователей 46+ лет стало больше на 22%. Самая молодая аудитория оказалась у сервиса MaturCar (23% их пользователей моложе 26 лет), а самая взрослая — у «Яндекс Драйва» (22% абонентов старше 46 лет).

Кто пользуется сервисами каршеринга в России. Источник: Yota.

Большинство пользователей каршеринговых сервисов — мужчины (72% аудитории). Однако именно женская аудитория обеспечила основной прирост интернет-трафика таких приложений в 2023 году (+16%).

В 2023 году дольше всего приложениями для каршеринга в среднем пользовались абоненты из Сочи, Салехарда, Улан-Удэ и Чебоксар. Больше всего гигабайт в среднем тратили пользователи из Чебоксар, Элисты, Смоленска, Тамбова и Саранска.

Пользователи каких городов России провели больше всего времени в сервисах каршеринга. Источник: Yota.

В пресс-службе МегаФона подтвердили, что жители Алтайского края, путешествуя по стране, стали проводить больше времени на сервисах каршеринга — рост в 2023 году составил 92% по сравнению с предыдущим периодом. Трафик начинает увеличиваться с мая и растет до конца летнего сезона. Чаще всего жители региона интересуются арендой автомобилей в поездках по Краснодару, Сочи и Казани. Наиболее популярное приложение у абонентов из Алтайского края — Cars7.

* При подсчетах учитывалось всё время активного использования приложения абонентами.

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