Твердый мед и макароны из чечевицы. Как "День сибирского поля" удивлял продуктовым изобилием

Как сообщает Алтайпищепром, в центральном павильоне сибирского агропарка были представлены более 100 предприятий пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности - сыроделы, молокопереработчики, мясники, хлебопеки, производители круп, макарон и другие.
В общей сложности экспозиция "Алтайские продукты +100 к здоровью" собрала под одной крышей 400 новинок.
Компания "Образ жизни", например, представила линейку каш для детей с различными добавками, а также необычные макароны из гречихи и чечевицы.
"Киприно" презентовал свой новый сыр на основе козьего молоко "Мудрая коза". Сыр-косичку теперь выпускает и заринское предприятие "Холод".
Большой выбор медовой продукции можно было увидеть на стендах, например, питьевой мед в "палочках" или твердый мед в виде леденцов.
Любопытные новинки есть у барнаульской компании "Надавилли" - натуральные масла холодного отжима из льна, черного мина, расторопши, шиповника и ромашки.
"Бочкари" угощали энергетиками Target с новыми вкусами.
Что еще можно было попробовать
На уличной площадке возле павильона гости форума попробовали блюда на огне: кооператив «Дружба» готовил чевапчичи на гриле и сочный «техасский смокер» - мраморную говядину, томленую в смокере 10 часов.
Компания «Сибирский осетр 22» жарила вкуснейшие стейки из осетра.
Посетить выставку-ярмарку алтайских продуктов можно и сегодня, 29 июня, с 9.00 до 17.00 часов в центральном павильоне агрофорума "День сибирского поля". Он проходит вблизи поселка Прутской Павловского района.